HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti scattano fotografie all’iconico gigantesco pupazzo di neve nel parco musicale di Qunli a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dell’Heilongjiang, il 10 gennaio 2026. Alto 19 metri, lungo 14 metri e largo 11 metri, il pupazzo è stato scavato e scolpito a partire da oltre 3.500 metri cubi di neve, con numerosi turisti accorsi per fotografare la sua classica sciarpa rossa e il volto rotondo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
