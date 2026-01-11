HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti scattano foto all’iconico gigantesco pupazzo di neve nel parco musicale di Qunli a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dell’Heilongjiang, il 10 gennaio 2026. Alto 19 metri, lungo 14 metri e largo 11 metri, il pupazzo di neve è stato scavato e scolpito utilizzando oltre 3.500 metri cubi di neve, attirando numerosi visitatori intenti a fotografare la sua classica sciarpa rossa e il volto rotondo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).