Cina: Hangzhou, in corso raccolta di foglie di tè del Lago Occidentale (2)

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei coltivatori raccolgono foglie di tè nel villaggio di Meijiawu a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 19 marzo 2026. I coltivatori locali di tè hanno iniziato a raccogliere il tè Longjing del Lago Occidentale, una delle varietà di tè più popolari del Paese. Questa pianta è una varietà di tè verde. Uno dei dieci tè più famosi della Cina, si caratterizza per il suo colore verde, il suo aroma delicato, il gusto morbido e la forma piacevole.

– Foto Xinhua –

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