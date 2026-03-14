Cina: Hainan, vendite duty-free di beni di consumo quotidiano superano i 5 mln yuan (1)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una donna sceglie prodotti chimici per la casa in un negozio duty free di Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 12 marzo 2026. Da quando, un mese fa, è entrata in vigore la politica a “dazi zero” sui beni importati per i residenti del Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, le vendite duty free hanno raggiunto i 5,37 milioni di yuan (circa 778.700 dollari), con 28.000 visite nei negozi registrate tra l’11 febbraio e il 10 marzo, secondo la dogana di Haikou.

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