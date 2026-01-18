Cina: Hainan registra un forte aumento delle importazioni senza dazi

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A un mese dall’avvio delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola, il Porto di Libero Scambio (FTP) di Hainan, nella Cina meridionale, ha conseguito i primi risultati in termini di commercio ed efficienza logistica.

Il 18 dicembre dello scorso anno, la Cina ha lanciato le operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di Libero Scambio di Hainan, consentendo un ingresso più libero delle merci estere, ampliando la copertura a dazio zero e introducendo ulteriori misure favorevoli alle imprese.

Una delle politiche doganali speciali più rilevanti prevede un accesso più libero alla prima linea, che indica scambi più agevoli tra Hainan e le aree al di fuori dei confini doganali cinesi, e un accesso regolamentato alla seconda linea, che comporta l’applicazione delle normali procedure doganali per le merci che da Hainan entrano nella Cina continentale.

Secondo la dogana di Haikou, dal 18 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026 il valore delle merci importate a dazio zero attraverso la prima linea ha raggiunto i 750 milioni di yuan (circa 107 milioni di dollari), mentre il valore dei beni lavorati e a valore aggiunto venduti sul mercato interno tramite la seconda linea è stato di circa 85,9 milioni di yuan.

