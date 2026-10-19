Cina: Hainan punta a portare semiconduttori, chip cinesi sui mercati globali (1)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei membri del personale controllano la macchina per il prelievo e il posizionamento in un’officina del parco industriale ad alta tecnologia di Hainan Hangxin a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 18 ottobre 2026. Sfruttando i vantaggi e gli incentivi offerti dalle politiche, il Porto di libero scambio di Hainan, nell’ambito delle operazioni doganali speciali estese su tutta l’isola, si sta impegnando a diventare un hub per l’espansione globale dei semiconduttori e dei chip cinesi.

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