Cina: a settembre rallenta il calo dei prezzi delle case nelle grandi città

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A settembre le principali città cinesi hanno continuato a registrare una riduzione del calo dei prezzi complessivi delle abitazioni su base annua. Lo riportano i dati diffusi oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Nelle città di prima fascia di Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, i prezzi delle nuove abitazioni sono scesi dello 0,5% su base annua, con un calo inferiore di 0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, mentre il calo dei prezzi delle abitazioni di seconda mano si è ridotto dal 2,7% all’1,5% a settembre.

Per quanto riguarda le città di seconda e terza fascia, la flessione dei prezzi sia delle abitazioni nuove sia di quelle di seconda mano si è attenuata rispetto ad agosto.

Su base mensile, i prezzi delle abitazioni nelle città di prima fascia sono aumentati a settembre, mentre le città di seconda e terza fascia hanno generalmente registrato cali più contenuti.

Tra le 70 città di grandi e medie dimensioni monitorate, 17 hanno registrato aumenti dei prezzi delle nuove abitazioni su base mensile a settembre, due in più rispetto al mese precedente. Nove città hanno registrato aumenti dei prezzi delle abitazioni di seconda mano, sei in più rispetto ad agosto.

L’NBS pubblica un rapporto mensile sui prezzi delle abitazioni che monitora l’andamento del mercato in 70 tra le principali città del Paese, di cui quattro di prima fascia, 31 di seconda fascia e 35 di terza fascia.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).