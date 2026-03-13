PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8A che trasporta il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa decolla dal Sito di lancio di veicoli spaziali commerciali di Hainan, nell’omonima provincia meridionale cinese, il 13 marzo 2026.

La Cina ha lanciato oggi il razzo vettore, inviando nello spazio un nuovo gruppo di satelliti Internet. Il razzo è decollato alle 3:48 del mattino (ora di Pechino) dal sito e ha collocato con successo nell’orbita prestabilita i carichi utili, il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).