Cina: Guizhou, parate a tema per il Dragon Boat Festival (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle squadre di dragon boat partecipano a una parata sull’acqua nel distretto di Bijiang a Tongren, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 14 giugno 2026. Diverse attività a tema dragon boat si sono svolte in tutta la Cina per accogliere l’imminente Dragon Boat Festival, che quest’anno cade il 19 giugno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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