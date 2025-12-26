Cina: Guangdong sviluppa industria dei giocattoli basati sull’IA (3)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 23 ottobre 2025, mostra dei cani robot basati sull’intelligenza artificiale alla 24ma edizione della Fiera internazionale dei giocattoli e dei regali di Shantou-Chenghai a Shantou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Essendo un importante base produttiva di giocattoli in Cina, il Guangdong ha sfruttato i propri vantaggi industriali per accelerare lo sviluppo dell’IA nella relativa manifattura. I giocattoli basati sull’IA presentano un’interazione uomo-macchina, forme di prodotto diversificate, vari scenari di applicazione e un ampio pubblico di riferimento.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).