Cina: gli astronauti di Shenzhou-21 entrano nella stazione spaziale

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I tre astronauti a bordo della navicella cinese Shenzhou-21 sono entrati nella stazione spaziale del Paese e si sono incontrati con un altro trio di astronauti nelle prime ore di sabato mattina, dando inizio a una nuova fase di cambio equipaggio in orbita.

Secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency (CMSA), l’equipaggio di Shenzhou-20 ha aperto il portello alle 4:58 del mattino (ora di Pechino) per accogliere i nuovi arrivati.

I sei membri dell’equipaggio hanno poi scattato foto di gruppo, celebrando così il settimo incontro spaziale nella storia dell’esplorazione aerospaziale cinese.

La CMSA ha comunicato che i due equipaggi vivranno e lavoreranno insieme per circa cinque giorni, al fine di completare i compiti pianificati e le operazioni di passaggio di consegne.

