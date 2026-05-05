Cina: giovani generazioni lavorano con impegno e dedizione nel nord-est (3)

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Tong Zhengyang effettua la manutenzione delle apparecchiature in un parco eolico a Fuxin, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 28 aprile 2026. Tong Zhengyang, nato nel 1995, è un tecnico della manutenzione delle turbine eoliche presso il Fuxin Operation Center della New Energy Division della filiale di Datang del Liaoning. All’età di 30 anni, ha ricevuto diversi riconoscimenti del settore. Nel 2023 ha sviluppato autonomamente lo “Huarui Wind Turbine Safety Chain Simulator”, che ha rafforzato la formazione sul campo e migliorato le competenze di sicurezza dei tecnici della manutenzione. In qualità di formatore aziendale, partecipa anche ai programmi di inserimento dei dipendenti e ha contribuito a formare un gruppo di personale qualificato per l’azienda. Dai giovani nati negli anni ’80 fino ai ragazzi degli anni ’90 e Duemila, le generazioni di giovani nella Cina nord-orientale si sono dedicate a diversi ruoli, lavorando con impegno e dedizione. Svolgono con serietà i propri doveri, incarnando lo spirito della gioventù con perseveranza e tramandando il patrimonio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).