Cina: giovane agricoltrice porta innovazione e competenze nei campi (1)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Luo Yu controlla le condizioni delle piantine all’interno di una serra nella cittadina di Huatang, a Chenzhou, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 9 aprile 2026. Nata nel 1997 e laureata in infermieristica, Luo oggi è diventata una “nuova agricoltrice” competente, ricorrendo a tecnologie avanzate e integrando idee e competenze innovative nell’agricoltura. Luo e il marito gestivano un alloggio in famiglia nella provincia sud-orientale cinese del Fujian fino a quattro anni fa. La coppia ha deciso di chiudere l’attività e tornare nella propria città natale, nello Hunan, per alleviare il lavoro del padre di Luo, che si occupava di oltre 3.000 mu (circa 200 ettari) di terreni agricoli. Partendo da zero, Luo ha imparato a utilizzare i macchinari agricoli e ha acquistato attrezzature e strumenti adatti al terreno locale, riunendo appezzamenti sparsi e trasformandoli in terreni agricoli ad alto standard. Luo ha inoltre creato una squadra per fornire agli agricoltori della zona servizi agricoli per l’intero ciclo produttivo. Lo scorso anno, i terreni coltivati sotto la loro gestione hanno raggiunto i 4.442,28 mu, pari a circa 296,15 ettari, e oltre 200 famiglie locali vi hanno trovato impiego. Luo continua a cercare ulteriori opportunità di sviluppo attraverso i nuovi media e intende lanciare un proprio marchio. “Spero che più giovani siano disposti a diventare ‘nuovi agricoltori’ e a fare la differenza con il loro vigore e la loro saggezza”, ha affermato la donna.

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(ITALPRESS).