Cina: gelataio italiano insegue il suo sogno a Shanghai (2)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un cliente fotografa un gelato nello stile italiano all’interno della gelateria “Amuni Gelato” a Shanghai, nella Cina orientale, il 12 ottobre 2025. Il locale si trova nella Hengshan-Fuxing Roads (Hengfu) Historic Protection Zone, situata nel distretto di Xuhui di Shanghai. Il proprietario della gelateria è Alessandro Conti.

Il legame tra Conti e la Cina è iniziato durante i suoi anni da studente. Ha studiato cinese all’Università di Palermo e successivamente si è recato a Chongqing, nella Cina sud-occidentale, nell’ambito di uno scambio studentesco. Laureato in interpretazione simultanea, parla fluentemente italiano, inglese e cinese.

“Ho vissuto in molte città della Cina, ma Shanghai è la mia preferita”, ha detto Conti. “È internazionale e diversificata, e offre a tutti l’opportunità di esprimersi”. È proprio la sua predilezione per Shanghai che lo ha motivato a stabilirsi qui e ad avviare la propria attività.

Come food vlogger e imprenditore italiano con base a Shanghai, Conti ritiene che l’apertura e l’inclusività della città siano catalizzatori per i giovani imprenditori. “Stabilire un’azienda qui è conveniente. Dalla registrazione al rilascio della licenza commerciale, l’efficienza è notevole”, ha affermato Conti. “Voglio costruire qui la mia famiglia e il mio futuro”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).