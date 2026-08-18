Cina: Geely chiude il primo semestre con crescita record di vendite e ricavi

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La casa automobilistica cinese Geely Automobile Holdings Limited ha registrato una crescita record delle vendite e dei ricavi nel primo semestre dell’anno, secondo il rapporto semestrale pubblicato ieri.
La società ha annunciato vendite record per oltre 1,42 milioni di veicoli, mentre i ricavi sono aumentati del 15% su base annua, raggiungendo 173,6 miliardi di yuan (circa 25,58 miliardi di dollari USA) nel periodo.
Con il sesto anno consecutivo di crescita dei ricavi nel primo semestre, la società ha inoltre registrato un aumento del 46% dell’utile principale attribuibile agli azionisti della controllante, salito a 9,68 miliardi di yuan tra gennaio e giugno.
Le vendite di Geely Auto sui mercati esteri sono aumentate del 158% su base annua, superando le 474.000 unità nel periodo e oltrepassando il volume complessivo delle esportazioni registrato nell’intero 2025.
La casa automobilistica, con sede a Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang, opera in 114 mercati esteri.
(ITALPRESS).