Cina: Fujian, in costruzione impianto eolico offshore da 20 megawatt (2)

TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata da un drone il 13 gennaio 2026, mostra l’unità di turbine eoliche offshore da 20 megawatt dopo l’installazione nelle acque costiere della provincia sud-orientale cinese del Fujian. L’unità è stata sollevata e installata con successo martedì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]