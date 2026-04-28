Cina: Fujian, al via stagione di rilascio delle ombrine gialle (3)

NINGDE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli operatori mostrano avannotti di ombrina grande gialla in un sito di maricoltura a Ningde, nella provincia del Fujian, nel sud-est della Cina, il 25 aprile 2026.

L’aumento delle temperature ha dato il via al periodo migliore per il rilascio degli avannotti in primavera nella zona di maricoltura di Ningde dedicata a questa specie. Gli allevatori locali dovrebbero rilasciare circa 2,5 miliardi di avannotti in questo periodo, quando le temperature dell’acqua marina si stabilizzano intorno ai 12 gradi Celsius.

Ningde è una delle principali basi cinesi di allevamento dell’ombrina grande gialla, e da qui provengono otto esemplari su 10 a livello nazionale. Nel 2025 l’allevamento della specie nella città ha raggiunto 222.440 tonnellate, generando un valore complessivo della produzione di oltre 20 miliardi di yuan (circa 2,92 miliardi di dollari) per l’intera filiera industriale locale.

-Foto Xinhua-

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