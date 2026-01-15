HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il numero delle imprese di commercio estero registrate nel Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, nella Cina meridionale, ha superato quota 100.000. È quanto emerge dai dati doganali diffusi mercoledì.
Dal 18 dicembre 2025 al 10 gennaio, sono state registrate 4.709 nuove imprese, a testimonianza di una rapida espansione.
I vantaggi derivanti dalle politiche e i nuovi processi commerciali hanno determinato un forte aumento della domanda di consulenza da parte di numerosi operatori di mercato. Secondo Zhu He, funzionario delle dogane, una singola linea telefonica del centro servizi governativo può ricevere oltre 100 richieste di consulenza al giorno.
Il 18 dicembre dello scorso anno, la Cina ha avviato operazioni doganali speciali su tutta l’isola nell’FTP di Hainan, consentendo un accesso più libero alle merci d’oltremare, ampliando la copertura delle esenzioni tariffarie e introducendo ulteriori misure favorevoli alle imprese.
(ITALPRESS)