BOAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, situato nella provincia meridionale cinese di Hainan, ha registrato un forte aumento del valore dei beni a zero dazi commerciati nel porto, tra gli altri risultati iniziali ottenuti durante i primi 100 giorni delle operazioni doganali speciali condotte su tutta l’isola, hanno mostrato ieri i dati ufficiali.

Dall’avvio di questa misura storica, il valore delle importazioni e delle esportazioni nell’FTP ha superato complessivamente gli 80 miliardi di yuan (circa 11,6 miliardi di dollari USA), in aumento del 32,9% su base annua. In particolare, sono state effettuate 186 transazioni nell’ambito della politica a zero dazi, riguardanti beni per un valore di quasi 1,7 miliardi di yuan, segnando un aumento di 1,46 volte su base annua. I dazi esentati hanno raggiunto i 271 milioni di yuan.

I dati sono stati diffusi durante una conferenza stampa tenutasi un giorno prima del raggiungimento dei 100 giorni.

Il 18 dicembre dello scorso anno, la Cina ha avviato operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di libero scambio di Hainan, il più grande al mondo per superficie, consentendo un ingresso più libero delle merci estere, ampliando la copertura della politica zero dazi e introducendo ulteriori misure più favorevoli alle imprese.

(ITALPRESS).