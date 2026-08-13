Cina: fiume Giallo, flusso ininterrotto da 27 anni consecutivi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il fiume Giallo, il secondo fiume più lungo della Cina, ha mantenuto un flusso ininterrotto per 27 anni consecutivi. Lo ha reso noto ieri il ministero delle Risorse Idriche.

La Commissione per la conservazione del fiume Giallo, che fa capo al ministero, ha avviato nel 1999 un sistema unificato di regolazione idrica del fiume. Da allora, le operazioni di allocazione delle risorse idriche si sono evolute da un obiettivo di base, ovvero prevenire il prosciugamento del fiume, a un sistema raffinato e coordinato con molteplici obiettivi, diventando centrali per la salvaguardia della salute ecologica del fiume.

Nel periodo 2025-2026, l’afflusso totale dalle principali aree di approvvigionamento idrico del bacino del fiume Giallo ha raggiunto circa 48,92 miliardi di metri cubi, circa il 7% in più rispetto alla media pluriennale.

Per il reintegro delle risorse idriche a fini ecologici e i trasferimenti tra bacini, 346 milioni di metri cubi d’acqua sono stati deviati dal fiume Giallo verso la provincia settentrionale cinese dello Hebei, fornendo una fonte idrica stabile per il ripristino ecologico dei sistemi fluviali e lacustri della regione.

Il primo gruppo di 18 progetti di ripristino fluviale nel bacino del fiume Giallo è stato interamente completato. In futuro, gli sforzi per ripristinare gli ecosistemi fluviali e lacustri saranno ulteriormente ampliati, con un secondo gruppo di 29 fiumi e laghi già aggiunto all’elenco degli interventi di ripristino, ha riferito il ministero.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).