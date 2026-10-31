Cina: firmato protocollo con la Svizzera per aggiornare accordo libero scambio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e la Svizzera hanno firmato venerdì un protocollo per aggiornare il loro accordo di libero scambio (FTA). L’iniziativa dovrebbe ampliare l’accesso al mercato, promuovere gli investimenti reciproci e approfondire la cooperazione economica e commerciale bilaterale, secondo il ministero del Commercio cinese.

In base al protocollo, le due parti assumeranno impegni di alto livello per un’ulteriore apertura del commercio di beni e servizi e degli investimenti, aggiornando al contempo le disposizioni relative a regole di origine, agevolazione degli scambi, ostacoli tecnici al commercio, commercio digitale, concorrenza e commercio e sviluppo sostenibile.

L’aggiornamento dovrebbe fornire un sostegno istituzionale più forte alla liberalizzazione e all’agevolazione del commercio e degli investimenti bilaterali, ha dichiarato il ministero, aggiungendo che sottolinea l’impegno di entrambi i Paesi a favore del libero scambio, della cooperazione aperta e di un sistema commerciale multilaterale basato su regole, in un contesto di incertezze globali.

La Svizzera è il settimo partner commerciale della Cina in Europa, mentre la Cina è il principale partner commerciale della Svizzera in Asia, ha osservato un funzionario del ministero. Il commercio bilaterale ha raggiunto i 49,04 miliardi di dollari nel 2025.

Il funzionario ha spiegato che l’accordo aggiornato contribuirà a liberare un maggiore potenziale per il commercio e gli investimenti bilaterali e offrirà nuove opportunità alle imprese e ai cittadini di entrambi i Paesi.

La Cina e la Svizzera hanno firmato il loro accordo originario di libero scambio nel 2013, entrato in vigore nel luglio 2014. I due Paesi hanno avviato i negoziati per aggiornare l’accordo nel settembre 2024 e ne hanno annunciato la conclusione nell’agosto 2026, dopo cinque cicli di colloqui.

Dopo la firma, entrambe le parti completeranno le rispettive procedure giuridiche interne di approvazione e si adopereranno per far entrare in vigore l’accordo aggiornato il prima possibile, ha dichiarato il ministero.

(ITALPRESS).