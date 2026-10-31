Cina: completata la posa dei binari sul grande ponte di Tongjiang (2)

JIAMUSI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 29 ottobre 2026, mostra il cantiere del grande ponte di Tongjiang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Giovedì è stata completata la posa dei binari sul ponte, parte del progetto di potenziamento della capacità e ammodernamento della ferrovia Jiamusi-Tongjiang. Il progetto dovrebbe triplicare la capacità di transito dei treni sulla linea, potenziando il trasporto merci del servizio ferroviario espresso Cina-Europa.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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