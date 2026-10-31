Adidas, 14esimo trimestre consecutivo di crescita delle vendite in Cina

BERLINO (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo Adidas ha registrato un aumento del 13% su base annua del fatturato in Cina nel terzo trimestre, portando a 14 il numero consecutivo di trimestri di crescita delle vendite nel Paese, ha riferito l’azienda a Xinhua.

Il fatturato in Cina ha raggiunto gli 1,138 miliardi di euro (1,27 miliardi di dollari) nel periodo, portando il totale dei primi nove mesi del 2026 a 3,227 miliardi di euro (3,6 miliardi di dollari), in aumento del 15% su base annua.

Adidas ha descritto la Cina come uno dei suoi mercati strategici più importanti e ha attribuito la crescita sostenuta all’innovazione dei prodotti e ai design sviluppati a livello locale.

A livello globale, il fatturato è aumentato del 7% rispetto a un anno prima, al netto degli effetti valutari, raggiungendo il record trimestrale di 7,25 miliardi di euro (8,1 miliardi di dollari), mentre l’utile operativo è cresciuto del 37%, toccando il record trimestrale di un miliardo di euro (1,12 miliardi di dollari), secondo i risultati.

L’Europa è stata l’unico mercato in cui il fatturato ha registrato un calo nel terzo trimestre, con una flessione del 4% su base annua, secondo i dati. Adidas prevede che le vendite nella regione tornino a crescere nel quarto trimestre, sostenute dalle spedizioni all’ingrosso posticipate e dall’aumento delle vendite in vista della stagione degli acquisti di fine anno.

Per l’intero anno, l’azienda ha rivisto al rialzo le previsioni relative all’utile operativo a 2,5 miliardi di euro (2,8 miliardi di dollari), rispetto alla precedente stima di 2,3 miliardi di euro (2,6 miliardi di dollari).

(ITALPRESS).