Cina: festival delle tende tra tradizioni e sport nel Sichuan (3)

SHIQU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone l’8 agosto 2026 mostra una veduta all’alba durante il festival delle tende nella contea di Shiqu, nella Prefettura autonoma tibetana di Garze, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il festival si svolge da venerdì a domenica. Durante l’evento, residenti e turisti montano le tende e partecipano a diverse attività, tra cui corse di cavalli, spettacoli di canto e danza e competizioni sportive tradizionali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).