Sparatoria in una scuola vicino Bangkok, diversi morti e feriti

ROMA (ITALPRESS) – Una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok, ha causato la morte di sette persone, tra cui l’attentatore, e il ferimento di altre 15, due delle quali in modo grave. Secondo quanto riportano i media locali, tra le vittime figurano anche tre insegnanti e tre studenti.

L’incidente è avvenuto nel distretto di Bang Kruai, nella provincia di Nonthaburi, a nord di Bangkok. La polizia ha identificato l’autore del gesto come uno studente che prima ha ucciso i suoi nonni, usando una loro pistola, poi si è recato nella sua scuola sparando a studenti e professori presenti.

-Foto: Ipa Agency-

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