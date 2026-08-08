Cina: nuovo record estivo per il picco della domanda elettrica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il picco della domanda di energia elettrica in Cina ha raggiunto venerdì un nuovo massimo storico, il quarto dall’inizio dell’estate, toccando 1,56 miliardi di kilowatt, secondo quanto reso noto dall’Amministrazione nazionale dell’energia (NEA).

Il dato è superiore di 4,8 milioni di kilowatt rispetto al precedente record. La NEA ha attribuito l’impennata dei consumi elettrici alle temperature elevate e alla costante crescita economica.

Per far fronte all’aumento della domanda di elettricità, la NEA ha intensificato gli sforzi per ammodernare gli impianti di distribuzione nelle aree dotate di infrastrutture relativamente deboli e ha istituito un meccanismo di risposta rapida per il ripristino d’emergenza della fornitura elettrica.

Ha inoltre rafforzato l’approvvigionamento elettrico per attrazioni turistiche, hotel, strutture ricettive e aree di servizio autostradali, garantendo al contempo il funzionamento stabile delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici del Paese.

Secondo la NEA, dall’inizio dell’anno la domanda di elettricità in Cina ha mantenuto una crescita sostenuta, trainata principalmente dal miglioramento dell’economia, dall’accelerazione della modernizzazione industriale e dall’espansione di nuovi motori di crescita.

Le principali province economiche hanno registrato consumi elettrici particolarmente elevati. La provincia meridionale cinese del Guangdong, ad esempio, ha riferito che a luglio il proprio consumo complessivo di elettricità ha superato i 100 miliardi di kilowattora, diventando la prima regione a livello provinciale della Cina a oltrepassare tale soglia in un solo mese.

(ITALPRESS).