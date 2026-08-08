Cina: festival delle tende tra tradizioni e sport nel Sichuan (1)

SHIQU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone l’8 agosto 2026 mostra il panorama all’alba durante un festival delle tende nella contea di Shiqu, nella Prefettura autonoma tibetana di Garze, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il festival si svolge da venerdì a domenica. Durante l’evento, residenti e turisti montano le tende e partecipano a varie attività, tra cui corse di cavalli, spettacoli di canto e danza e competizioni sportive tradizionali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).