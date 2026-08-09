HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una stazione per il controllo della qualità con luce blu nel reparto di stampaggio per celle a combustibile dell’Anhui Mingtian Hydrogen Energy Technology Co. Ltd., a Lu’an, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 7 agosto 2026.

La provincia dell’Anhui ha ottenuto risultati significativi nello sviluppo industriale negli ultimi anni. Nel primo semestre del 2026, il valore aggiunto della produzione industriale delle imprese al di sopra della soglia stabilita nella provincia è cresciuto del 12,4% su base annua. La provincia si è concentrata sull’approfondimento dell’integrazione tra innovazione tecnologica e innovazione industriale, sostenendo le imprese nell’assumere un ruolo guida nel mettere insieme risorse per l’innovazione provenienti da università e istituti di ricerca, al fine di affrontare le principali sfide tecnologiche. Ciò ha accelerato l’applicazione industriale dei risultati della ricerca e favorito la crescita di un gran numero di piccole e medie imprese (PMI) specializzate e sofisticate. Dotate di tecnologie all’avanguardia, queste imprese stanno prosperando in un’ampia gamma di settori e puntano a un’ulteriore cooperazione con il governo e gli istituti di ricerca.

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