LONGYAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto panoramica aerea scattata il 5 agosto 2026 mostra una veduta del villaggio di Peitian, nella cittadina di Xuanhe, contea di Liancheng, città di Longyan, nella provincia sudorientale cinese del Fujian.

Con una storia di oltre 800 anni, il villaggio di Peitian ospita un complesso di edifici risalenti alle dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911), oltre a più di 20 importanti siti di beni culturali sottoposti a tutela a livello statale. Nel 2005 è stato inserito tra i villaggi storici e culturali della Cina e nel 2012 è stato incluso nel primo gruppo del catalogo dei villaggi tradizionali cinesi. Le autorità locali hanno dato nuova vitalità al villaggio attraverso iniziative per lo sviluppo integrato di cultura e turismo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).