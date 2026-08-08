Iran, Araqchi “Un accordo con l’Oman su Hormuz è vicino”. Nave colpite da un proiettile nello Stretto

ROMA (ITALPRESS) – “Sono in corso negoziati con l’Oman e siamo molto vicini a un accordo, ma l’apertura dello Stretto di Hormuz è soggetta ad altre condizioni”. Così, secondo quanto riportato dall’agenzia Mehr, il ministro degli Esteri iraniano Seyyed Abbas Araqchi, a margine di una conferenza stampa. “Sono in corso negoziati con l’Oman per la definizione del percorso di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. In passato – ha spiegato –esisteva un percorso temporaneo che non è più accettabile per la Repubblica Islamica per il traffico navale ed è necessario considerare un nuovo percorso”. Araqchi ha poi sottolineato che “prima di giungere a un nuovo percorso, verrà considerato un percorso temporaneo. A questo proposito, si sono tenuti negoziati tra le forze militari e navali dei due Paesi sulla base delle mappe esistenti. Al termine di questi negoziati, verrà definito il nuovo percorso”.

NAVE COLPITA DA PROIETTILE NELLO STRETTO DI HORMUZ

Una nave è stata colpita da un proiettile di origine sconosciuta a 18 miglia nautiche a est di Khasab, al largo dell’Oman, nello Stretto di Hormuz, provocando un incendio che è stato successivamente domato. Lo ha riferito la United Kingdom Maritime Trade Operations (Uktmto). Non si segnalano impatti ambientali. L’imbarcazione e l’equipaggio sono al sicuro. Le autorità stanno indagando. L’Uktmto consiglia alle imbarcazioni di navigare con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).