Cina: Festa primavera, stimato record di 9,4 mld spostamenti durante picco viaggi (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni passeggeri effettuano il check-in alla stazione ferroviaria di Shangri-La, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 13 marzo 2026. Il numero totale di viaggi interregionali di passeggeri in tutta la Cina durante i 40 giorni del picco di spostamenti per la Festa di primavera, concluso ieri, dovrebbe raggiungere un livello record di 9,4 miliardi, secondo i dati del ministero dei Trasporti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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