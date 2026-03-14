Cina: Festa primavera, stimato record di 9,4 mld spostamenti durante picco viaggi (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni passeggeri fotografati su una banchina della stazione ferroviaria di Wuxi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 13 marzo 2026. Il numero totale di viaggi interregionali di passeggeri in tutta la Cina durante i 40 giorni del picco di spostamenti per la Festa di primavera, concluso ieri, dovrebbe raggiungere un livello record di 9,4 miliardi, secondo i dati del ministero dei Trasporti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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