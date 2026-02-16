PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nella giornata di domenica, il primo dei nove giorni di vacanze per la Festa di primavera, previsti oltre 285 milioni di viaggi interregionali di passeggeri in tutta la Cina.
La cifra rappresenta un aumento del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, come dichiarato domenica dal ministero dei Trasporti.
Nella stessa giornata, i viaggi su strada aumenteranno del 10,8%, fino a un totale di 268,75 milioni, mentre per quelli ferroviari e aerei prevista una crescita rispettivamente del 4,3% e del 6,4%. Per i viaggi via acqua, invece, si parla di un +28,1%.
La Festa di primavera, nota anche come Capodanno cinese, quest’anno cade il 17 febbraio. Sebbene le vacanze ufficiali durino nove giorni, il picco di viaggi di quest’anno è iniziato il 2 febbraio e continuerà fino al 13 marzo.
(ITALPRESS).