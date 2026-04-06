Cina: fatturato di 433,17 mld yuan nel primo trimestre per programma di permuta beni di consumo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I programmi di permuta dei beni di consumo sostenuti dal governo cinese hanno riguardato oltre 60,93 milioni di acquisti nel primo trimestre del 2026, spingendo le vendite a 433,17 miliardi di yuan (circa 62,84 miliardi di dollari), come mostrato dai dati del ministero del Commercio pubblicati. .
Nel primo trimestre sono state ricevute complessivamente 1,41 milioni di domande di sussidio per la permuta di auto, trainando vendite di veicoli nuovi per 228,69 miliardi di yuan.
Nell’ambito del programma, nel periodo sono stati permutati circa 23,21 milioni di elettrodomestici, tra cui frigoriferi, lavatrici, televisori, condizionatori, computer e scaldabagno, con un aumento delle vendite di 95,43 miliardi di yuan.
Nell’ambito del programma sono state vendute complessivamente 36,32 milioni di unità di prodotti digitali e intelligenti, generando vendite per 109,05 miliardi di yuan.
Le autorità cinesi hanno annunciato il rinnovo nel 2026 del programma di sussidi per la permuta dei beni di consumo nell’ambito di un più ampio sforzo per rilanciare i consumi, con 62,5 miliardi di yuan di fondi provenienti da titoli di Stato speciali a lunghissimo termine già stanziati a sostegno del programma di quest’anno.
(ITALPRESS).