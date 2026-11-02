KUNSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Wang Jibing mostra le sue raccolte di poesie in una strada della città di Kunshan, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, l’8 ottobre 2026.

Nato nel 1969 nella provincia orientale cinese del Jiangsu, Wang Jibing ha abbandonato la scuola durante le medie. Per guadagnarsi da vivere, ha lavorato come operaio edile, addetto al dragaggio della sabbia, venditore ambulante e raccoglitore di rottami. Tuttavia, non ha mai perso la passione per la lettura, soffermandosi spesso presso le bancarelle di libri usati e rovistando tra i giornali scartati. La vita era dura, ma il suo amore per la letteratura non è mai svanito. “La letteratura è una caramella nella mia vita”, ha dichiarato. “Non ho mai trovato che scrivere fosse mentalmente impegnativo. È solo la passione a spingermi”.

Nel 2019, dopo aver sentito che le consegne di cibo potevano essere ben remunerate, Wang ha deciso di provarci. A 50 anni, è diventato il fattorino più anziano della sua sede. Durante le consegne di cibo da asporto, mentre aspettava ai semafori rossi e che il cibo fosse pronto, componeva versi. Quando arrivava l’ispirazione, utilizzava il cellulare per annotare momenti delle sue esperienze per strada e le emozioni provate. Quest’anno, la raccolta di poesie di Wang, “Volo a bassa quota”, gli è valsa il Premio letterario Lu Xun, rendendolo il primo fattorino addetto alle consegne di cibo a ricevere il riconoscimento. Con un linguaggio semplice e diretto, Wang ha raccontato i ritmi, le sfide e i momenti di calore umano che caratterizzano la vita dei fattorini: le strade scivolose durante i temporali, i brevi scambi tra fattorini e clienti e i viaggi solitari sotto i lampioni a tarda notte. Da quando ha ricevuto il riconoscimento, ha ricevuto numerose offerte di lavoro. Ciononostante, ogni volta che ha del tempo libero, continua a indossare la sua uniforme da fattorino e a percorrere le strade di Kunshan.”Consegnare cibo mi mantiene con i piedi per terra. È da lì che traggo la mia forza. Per trovare nuove emozioni e ispirazione creativa, devo rimanere immerso nella vita reale”, ha dichiarato.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).