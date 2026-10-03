PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini si cimentano in uno spettacolo di ombre cinesi in una sala espositiva dedicata al patrimonio culturale immateriale nella contea di Badong, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 2 ottobre 2026. Durante le vacanze per la Festa nazionale, in tutto il Paese vengono organizzati diversi eventi culturali e turistici per attirare visitatori.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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