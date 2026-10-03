QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un operaio effettua un’ispezione di sicurezza nel cantiere del secondo tunnel della baia di Jiaozhou a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 2 ottobre 2026. Ieri sono stati completati tutti i lavori di scavo con scudo per il tunnel autostradale sottomarino più lungo della Cina, dopo che una macchina perforatrice ha raggiunto la posizione prevista a una profondità di 105 metri sotto la superficie del mare nella baia di Jiaozhou, secondo quanto riportato dalla China Railway Construction Corporation Limited. Il tunnel collegherà la principale area urbana di Qingdao con la Qingdao West Coast New Area. Il progetto, lungo 17,48 chilometri, comprende una sezione principale di 14,37 chilometri, costituita da due tunnel principali e da un tunnel di servizio centrale, con tre corsie per senso di marcia e una velocità di progetto di 80 chilometri orari.

-Foto Xinhua-

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