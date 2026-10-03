Nuovi attacchi russi in Ucraina, colpito un altro ponte di Kiev

ROMA (ITALPRESS) – Le forze russe hanno lanciato un attacco al Ponte Nord sul fiume Dnipro a Kiev nelle prime ore del mattino, prendendo di mira per il terzo giorno consecutivo i ponti chiave della capitale. Lo riporta L’indipendente di Kiev. Poco dopo le 6:30 del mattino, sono state segnalate delle esplosioni in città, in concomitanza con avvistamenti di droni in avvicinamento alla capitale. I video pubblicati sui social media del presunto attacco sembrano mostrare una forte esplosione sul ponte che collega la riva destra della città con la riva sinistra, mentre dei veicoli transitavano nelle vicinanze.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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