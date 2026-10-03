Cina: eventi culturali e turistici per Festa nazionale attirano visitatori (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti posano per delle foto con artisti dell’Opera del Sichuan in un teatro della città di Yibin, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il primo ottobre 2026. Durante le vacanze per la Festa nazionale, in tutto il Paese vengono organizzati diversi eventi culturali e turistici per attirare visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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