PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti posano per delle foto con artisti dell’Opera del Sichuan in un teatro della città di Yibin, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il primo ottobre 2026. Durante le vacanze per la Festa nazionale, in tutto il Paese vengono organizzati diversi eventi culturali e turistici per attirare visitatori.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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