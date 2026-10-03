PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il primo ottobre 2026, mostra delle persone che assistono a uno spettacolo nei pressi dei Qilou, ovvero edifici porticati, a Wuzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Durante le vacanze per la Festa nazionale, in tutto il Paese vengono organizzati diversi eventi culturali e turistici per attirare visitatori.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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