Cina: espresso sostegno a ONU dopo ipotesi sostituzione Consiglio di Pace di Trump

PECHINO (CINA) (XIHUA/ITALPRESS) – “La Cina si è sempre impegnata a favore di un autentico multilateralismo e continuerà a salvaguardare con fermezza il sistema internazionale con le Nazioni Unite come suo centro”, ha dichiarato mercoledì il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun.

Guo ha formulato queste osservazioni durante un briefing con la stampa, dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva affermato martedì che l’ONU dovrebbe proseguire per il suo potenziale, ma che il Consiglio della Pace da lui proposto “potrebbe” sostituire l’organizzazione.

Indipendentemente da come evolverà la situazione internazionale, la Cina difenderà con fermezza il sistema internazionale con le Nazioni Unite come suo centro, l’ordine internazionale fondato sul diritto internazionale e le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali, basate sugli scopi e sui principi della Carta delle Nazioni Unite, ha affermato Guo.

