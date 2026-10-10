Cina: esperto USA, esemplari pratiche di sviluppo dimostrano fattibilità di SDG

NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) – Le pratiche della Cina in materia di crescita economica ed eliminazione della povertà sono esemplari e hanno dimostrato che gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite sono raggiungibili, mentre la Belt and Road Initiative (BRI) contribuisce al loro conseguimento, secondo quanto affermato da un esperto statunitense.

Il successo economico della Cina nel corso delle ultime due generazioni ha fornito esempi preziosi per gli altri Paesi, ha dichiarato Lawrence Freeman, analista politico-economico statunitense specializzato nell’area Africa, che da oltre tre decenni si occupa di politiche di sviluppo economico per questo continente.

Il mondo deve affrontare enormi sfide per raggiungere gli SDG entro il 2030, considerando che circa 800 milioni di persone vivono in condizioni di povertà estrema a livello globale, ha affermato Freeman in una recente intervista a Xinhua.

Nella sola Africa, circa 440 milioni di persone vivono in condizioni simili, poco meno di un terzo della popolazione del continente, mentre la povertà continua ad aumentare, ha spiegato Freeman.

“Tuttavia, la buona notizia è che la Cina, nel corso di due generazioni, ha trasformato completamente la propria economia, ha eliminato la povertà estrema nelle aree rurali ed è all’avanguardia a livello mondiale nella crescita dell’economia reale guidata dalle infrastrutture. La Cina ha dimostrato che è possibile farlo”, ha affermato.

Questo Paese, con il suo incrollabile impegno per lo sviluppo nazionale e la sua capacità di attuare un’efficace governance economica, ha dimostrato al mondo che gli SDG possono essere raggiunti, ha osservato.

L’Iniziativa per lo sviluppo globale, proposta dalla Cina nel settembre 2021, enuncia il principio fondamentale dello sviluppo che tutte le nazioni dovrebbero comprendere, mentre la BRI e l’espansione dei BRICS hanno fornito un contributo essenziale e portato un apporto concreto sul campo al raggiungimento degli SDG, ha proseguito Freeman.

Il ruolo chiave della Cina nel Sud globale è stato di inestimabile valore nel promuovere il progresso economico mondiale, ha dichiarato. “Dobbiamo riconoscere che il futuro del pianeta risiede nello sviluppo del Sud globale”.

La BRI ha attratto gli investimenti necessari nelle infrastrutture in tutto il settore dei Paesi in via di sviluppo, che l’Occidente si è rifiutato di offrire, ha sottolineato Freeman.

In Africa, la BRI ha contribuito in modo determinante alla realizzazione di progetti di infrastrutture materiali, in particolare nel settore della produzione di energia elettrica, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, ha dichiarato.

Freeman ha inoltre chiesto la creazione di un nuovo paradigma volto a garantire il progresso economico in ogni Paese.

Nell’ambito di questi sforzi, ha proposto di istituire un nuovo organismo internazionale di credito per fornire finanziamenti a tassi di interesse bassi e con scadenze sufficientemente lunghe per gli investimenti nelle infrastrutture.

Gli ultimi dati delle Nazioni Unite mostrano che solo il 36% degli obiettivi degli SDG per i quali sono disponibili dati di tendenza è sulla buona strada o registra progressi moderati, mentre il 15% ha subito una regressione.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile è stata adottata nel 2015 e ha al centro 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).