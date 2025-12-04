Cina: esorta comunità internazionale a resistere congiuntamente a unilateralismo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si oppone alle misure coercitive unilaterali e invita la comunità internazionale a rafforzare la solidarietà e la cooperazione per resistere congiuntamente all’unilateralismo, ha dichiarato giovedì il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian.

Il 4 dicembre di ogni anno ricorre la Giornata internazionale contro le misure coercitive unilaterali. Interpellato sui rischi che il continuo ricorso a tali misure comporta per l’economia globale, Lin ha affermato nel corso di un regolare briefing con la stampa che esse violano gli obiettivi e i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, minano il multilateralismo ed erodono le fondamenta dello stato di diritto internazionale.

Il portavoce ha aggiunto che tali misure violano gravemente i diritti umani fondamentali, come il diritto alla vita e allo sviluppo, e ostacolano la cooperazione per lo sviluppo globale e l’attuazione dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

La Cina esorta la comunità internazionale a sostenere il sistema internazionale con le Nazioni Unite come suo fulcro e l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale, e a promuovere una governance globale in una direzione più giusta ed equa, ha affermato il portavoce.

