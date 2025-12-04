PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Giovedì la China Manned Space Agency (l’agenzia cinese per i voli spaziali con equipaggio) ha annunciato che i membri dell’equipaggio di Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale cinese condurranno le loro prime attività extraveicolari nei prossimi giorni.
(ITALPRESS).
