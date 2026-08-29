PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa immagine, acquisita da uno schermo presso il Centro di controllo aerospaziale di Pechino il 28 agosto 2026, mostra l’astronauta della Shenzhou-23 Zhu Yangzhu mentre svolge attività extraveicolari all’esterno della stazione spaziale orbitante cinese. L’equipaggio della Shenzhou-23, a bordo della stazione, ieri ha completato la prima serie di attività extraveicolari della missione, secondo la China Manned Space Agency (CMSA). I tre astronauti, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan e Li Jiaying, hanno lavorato per circa cinque ore e mezza e completato le operazioni alle 13:59 (ora di Pechino), con l’assistenza del braccio robotico della stazione e delle squadre di supporto a terra.

-Foto Xinhua-

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