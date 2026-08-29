PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quest’anno la Cina ha continuato a espandere la propria rete 5G, con gli abbonamenti di telefonia mobile 5G che alla fine di luglio hanno raggiunto quota 1,3 miliardi, pari al 70,5% del totale nazionale, secondo dati ufficiali pubblicati ieri.

Alla fine di luglio, i tre principali operatori di telecomunicazioni del Paese e China Broadnet contavano complessivamente 1,85 miliardi di abbonamenti, secondo i dati del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

La costruzione di infrastrutture di nuova generazione è proseguita costantemente nei primi sette mesi dell’anno. Alla fine di luglio, il numero delle stazioni radio base 5G ha raggiunto quota 5,15 milioni, con un aumento netto di 316.000 unità rispetto alla fine dello scorso anno.

Nel periodo considerato, il traffico Internet mobile è cresciuto rapidamente, raggiungendo 258,7 miliardi di gigabyte, con un aumento del 17,6% su base annua.

Alla fine di luglio, gli utenti di dispositivi mobili dell’Internet delle cose (IoT) dei tre principali operatori di telecomunicazioni erano complessivamente 2,99 miliardi, 105 milioni in più rispetto alla fine dello scorso anno.

Gli utenti della banda larga fissa hanno continuato a orientarsi verso i servizi gigabit. Alla fine di luglio, i tre principali operatori di telecomunicazioni contavano 702 milioni di abbonati a tale banda. Di questi, 260 milioni utilizzavano la banda larga gigabit, pari al 37,1% del totale e con un aumento di 2,6 punti percentuali rispetto alla fine dello scorso anno.

La Cina ha realizzato la più grande infrastruttura informativa al mondo. L’accesso alla rete ottica gigabit è disponibile in ogni contea, mentre le reti 5G coprono tutte le cittadine e oltre il 95% dei villaggi amministrativi.

Il Paese sta portando avanti l’iniziativa “Cina digitale”, con l’obiettivo di elevare il valore aggiunto delle industrie centrali dell’economia digitale al 12,5% del prodotto interno lordo entro il 2030, secondo il 15esimo Piano quinquennale (2026-2030).

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).