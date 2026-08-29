PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’equipaggio della Shenzhou-23 a bordo della stazione spaziale orbitante cinese ieri ha completato la prima serie di attività extraveicolari della missione, secondo la China Manned Space Agency (CMSA).

I tre astronauti, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan e Li Jiaying, hanno lavorato per circa cinque ore e mezza, completando le operazioni alle 13:59 (ora di Pechino), con l’assistenza del braccio robotico della stazione spaziale e delle squadre di supporto a terra. Zhu, che aveva già effettuato una passeggiata spaziale tre anni fa, ha compiuto la sua seconda attività extraveicolare, mentre Zhang è uscito nello spazio per la prima volta.

Zhu e Zhang hanno installato scudi anti-detriti e riparato i pannelli solari della stazione, garantendo la sicurezza e la stabilità dell’approvvigionamento energetico, secondo la CMSA. È la seconda volta che degli astronauti cinesi svolgono questo tipo di operazioni di manutenzione in orbita.

I tre astronauti sono stati lanciati a bordo della navicella Shenzhou-23 il 24 maggio.

Dal loro arrivo alla stazione, i membri dell’equipaggio hanno completato un passaggio di consegne in orbita, installando carichi utili applicativi all’esterno della stazione e conducendo esercitazioni di rendez-vous e attracco, di soccorso medico e di risposta alle emergenze legate alla pressione dell’intero sistema, secondo l’agenzia.

Gli esperimenti scientifici e i test tecnologici nei settori delle scienze della vita nello spazio, della ricerca sull’uomo, della fisica in microgravità e delle nuove tecnologie spaziali stanno procedendo regolarmente, ha riferito la CMSA.

Nei prossimi mesi, gli astronauti condurranno esperimenti scientifici, test tecnologici, attività di installazione di carichi utili applicativi all’esterno della stazione e iniziative di divulgazione pubblica, ha aggiunto l’agenzia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).