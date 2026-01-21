Cina: entro il 2030 obiettivo -10% nel consumo idrico per unità di PIL

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Entro il 2030 la Cina punta a ridurre il consumo idrico per ogni 10.000 yuan (1.428 dollari) di PIL e per ogni 10.000 yuan di produzione industriale di oltre il 10% rispetto ai livelli del 2025, ha dichiarato martedì l’Ufficio nazionale per la conservazione idrica del ministero delle Risorse Idriche.

Un alto funzionario ha osservato che, durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), gli sforzi si concentreranno su uno sviluppo di alta qualità delle infrastrutture per la conservazione idrica e sulla sicurezza idrica nazionale, attraverso l’applicazione rigorosa del quadro istituzionale e delle politiche per il risparmio idrico della Cina.

Tra gli obiettivi principali fissati per la fine del 2030 figurano l’aumento a oltre lo 0,6 del coefficiente di utilizzo efficace dell’acqua per l’irrigazione dei terreni agricoli, l’espansione della dimensione dell’industria del risparmio idrico a oltre 1.200 miliardi di yuan e l’incremento dell’utilizzo di fonti idriche non convenzionali a oltre 30 miliardi di metri cubi.

Nelle regioni con scarsità d’acqua o in condizioni di sovraccarico, il tasso di riutilizzo dell’acqua recuperata dovrebbe superare il 30%, mentre il tasso di utilizzo dell’acqua di miniera nel bacino del fiume Giallo dovrebbe oltrepassare il 70%.

Nel 2026 le autorità per la conservazione idrica a tutti i livelli rafforzeranno la gestione complessiva delle risorse, migliorando i sistemi di conservazione e promuovendo lo sviluppo di una società orientata al risparmio idrico e di un moderno sistema industriale del risparmio idrico, con l’obiettivo di gettare solide basi per la conservazione dell’acqua durante l’intero periodo del 15esimo Piano quinquennale.

