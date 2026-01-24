ZIGONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti visitano la 32esima edizione della Zigong International Dinosaur Lantern Show a Zigong, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 23 gennaio 2026. Tutte le lanterne esposte alla manifestazione sono state accese venerdì sera. L’edizione di quest’anno presenta 11 gruppi di grandi installazioni luminose e oltre 200 gruppi di installazioni luminose di piccole e medie dimensioni.

