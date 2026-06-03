Cina: energia verde nuovo motore di sviluppo a basse emissioni di carbonio (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 7 maggio 2026, mostra una veduta della centrale idroelettrica di Baihetan, nel sud-ovest della Cina. La Cina sta facendo della transizione verde e a basse emissioni di carbonio un nuovo motore per uno sviluppo di alta qualità: dal chiaro impegno indicato nel rapporto sul lavoro del governo di quest’anno riguardo all’accelerazione della transizione ecologica globale, fino all’obiettivo vincolante, fissato nello schema del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), di ridurre del 17% le emissioni di anidride carbonica per unità di PIL, e dal passaggio completo al doppio controllo sul volume complessivo e sull’intensità delle emissioni di carbonio, fino alla promozione della trasformazione delle industrie ecologiche. Stimolata da anni di innovazione tecnologica e investimenti, il Paese è emerso come leader globale nell’industria dell’energia pulita, che sta diventando una forza sempre più importante nella transizione ecologica e a basse emissioni di carbonio del Paese.

-Foto Xinhua-

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